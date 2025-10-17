Трамп: США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины

Соединенные Штаты заинтересованы в получении от Украины дронов в обмен на американское оружие, сказал президент США Дональд Трамп на пресс-подходе перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал Fox News.

Владимир Зеленский сказал, что приехал на встречу с предложением о сделке: Украина предоставляет Штатам дроны, а те в ответ — Tomahawk. «Да, мы заинтересованы в сделке»,— сказал Дональд Трамп, но при этом дал понять, что не хотел бы передавать Украине эти ракеты. Лучше закончить конфликт без Tomahawk, и «мы близки к этому», сказал господин Трамп.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдут в закрытом режиме. Накануне президент США провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путины. Они договорились о скорой встрече в Будапеште. Как сообщает газета Financial Times, окончательное решение о Tomahawk господи Трамп, вероятно, примет после встречи с Владимиром Путиным.