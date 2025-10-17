Трамп: поставки Tomahawk Украине были бы эскалацией конфликта

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что понимает — поставки ВСУ ракет Tomahawk бы эскалацией конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужны Tomahawk и многое другое оружие, которые поставляются Украине. «Это одна из причин, по которой мы хотим положить конец этой войне»,— сказал Дональд Трамп. Следом он выразил надежду, что удастся завершить конфликт на Украине, не думая о Tomahawk.

Владимир Зеленский перед началом переговоров сказал, что приехал с предложением о сделке с США, суть которой сводится к следующему: Украина предоставляет Штатам дроны, а те в ответ — Tomahawk. «Да, мы заинтересованы в сделке»,— ответил Дональд Трамп (трансляцию вел телеканал Fox News).

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским будут проходит в закрытом режиме. Согласно расписанию президента США, которое опубликовал Белый дом, они продлятся примерно полтора часа, затем Дональд Трамп вылетит во Флориду.