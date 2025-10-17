Трамп: Путин и Зеленский хотят положить конец боевым действиям

В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Во время пресс-подхода перед переговорами господин Трамп заявил, что события вокруг украинского урегулирования развиваются «довольно хорошо».

Дональд Трамп (слева) и Владимир Зеленский

Дональд Трамп сказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «хочет положить конец войне». «Иначе он бы так не говорил»,— отметил президент США. «Я думаю, что Зеленский тоже хочет ее завершить»,— добавил Дональд Трамп (трансляцию вел телеканал Fox News).

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдут в закрытом формате. На пресс-подходе Дональд Трамп сказал, что он расскажет Владимиру Зеленскому, о чем он разговаривал по телефону с Владимиром Путиным накануне. Насчет поставок ракет Tomahawk Украине, господин Трамп сказал, что понимает — это было бы эскалацией конфликта.