Концерты Павла Воли и Димы Билана, выступление Jazzirama и выставка «Память»

Где пройдут концерты Димы Билана и Павла Воли, что можно будет услышать в исполнении ансамбля Jazzirama, который сочетает этнические мотивы и джазовую форму, и когда откроется выставка «Память», посвященная 80-летию художника Виктора Бухарова.

18 октября (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинеловский В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Кинеловский В. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В кинозале «Синема» к 80-летию победы в Великой Отечественной войне откроется выставка «Победа на Дальнем Востоке». Экспозиция посвящена также Хабаровскому процессу 1949 года, когда с 25 по 30 декабря проходил суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии. Их обвиняли в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года. Начало в 12:00.

19 октября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Доме джаза пройдет «Инфоджаз» — серия просветительских встреч для любителей и поклонников этого музыкального искусства. Встречу проведет кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Новосибирской консерватории, преподаватель Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова Сергей Коробейников. Начало в 17:00.

20 октября (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут короткометражный документальный фильм «Искусство жить». Картина рассказывает об истории сибирской документалистики и члене Союза кинематографистов России — Элле Давлетшиной. В 1984 году она переехала в Новосибирск и устроилась на Западно-Сибирскую студию кинохроники. За фильм «Ноктюрн» в 1995 году Элла Давлетшина получила диплом фестиваля в Вероне (Италия). За свою карьеру она создала несколько знаковых кинематографических проектов, в числе которых «Сибирь — Аляска» и международные мастерские «Документы без границ». Начало в 19:00.

21 октября (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт-спектакль «Родственные души», рассказывающий историю дружбы Петра Чайковского и Эдварда Грига. В программе прозвучат композиции, которыми оба композитора восхищались, а также письма музыкантов друг к другу. В роли Петра Чайковского — актер театра «Старый дом» Вадим Тихоненко, в роли Эдварда Грига — актер театра «Глобус» Андрей Андреев. Начало в 19:00.

22 октября (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Беленький Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Беленький Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ЦК 19 состоится показ документального фильма «Мастер на века». Режиссеры Татьяна Малова и Василий Зверев представят историю зимнего блокадного Ленинграда. В 1942 году в одном из зданий в период сильных холодов трудится художник-мозаист Владимир Фролов. На тот момент ему 68 лет. Отец художника, Александр, был удостоен звания академика Императорской Академии художеств, работал над мозаичными картинами для Исаакиевского Собора. Его дети, Александр и Владимир, выкладывали уникальные мозаики Храма Воскресения Христова, известного как «Спас на крови». Начало в 18:30.

23 октября (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив-Арена» выступит певец Дима Билан. Он представит новую программу «На берегу неба». Название концерта созвучно с наименованием песни, которая полюбилась фанатам артиста. В программе прозвучат популярные композиции исполнителя в обновленном формате. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется персональная выставка живописца и одного из самых известных в России акварелистов Виктора Бухарова «Память». Она приурочена к 80-летию мастера. В экспозиции — около 70 работ разного времени создания, как живописных, так и графических. Начало в 12:00.

24 октября (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ледовом дворце «Сибирь» выступит Павел Воля с новым Stand Up концертом. Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, импровизаций и жизненных историй. Начало в 19:00.

В концертном зале им. А. М. Каца пройдет концерт ансамбля Jazzirama. Уже 10 лет музыканты занимаются продвижением идей этно-фьюжна. В своих композициях они представляют авангардное слияние традиционных узбекских мотивов и джазовой формы, и все это сделано по канонам Contemporary jazz и неосоула. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова