В Черноземье 20 октября будет пасмурно, от +4°C до +11°C

В понедельник, 20 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +4°C до +11°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +4°C. Днем — до +7°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность и дожди. Температура ночью составит до +6°C. Днем — до +9°C.

В Курске в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью температура составит до +6°C. Днем — до +7°C.

В Липецке в течение суток синоптики обещают облачность и дождь. Ночью — до +4°C. Днем — до +8°C.

В Орле в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью температура составит до +7°C. Днем — до +8°C.

В Тамбове в течение суток сохранится облачная и дождливая погода. Ночью температура опустится до +4°C. Днем — поднимется до +11°C.

Егор Якимов