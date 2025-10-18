В Черноземье 19 октября будет облачно и дождливо, от +4°C до +13°C

В воскресенье, 19 октября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +4°C до +13°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью температура составит до +6°C. Днем — до +13°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность. Температура ночью составит до +5°C. Днем — до +12°C.

В Курске в течение суток будет облачно и дождливо. Температура ночью составит до +6°C. Днем — до +9°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачность и дождь, до +4°C. Днем будет облачно, без осадков, до +12°C.

В Орле в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью температура составит до +7°C. Днем — до +11°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают облачность и дождь. Температура опустится до +5°C. Днем ожидается облачная погода без осадков, а температура поднимется до +13°C.

Егор Якимов