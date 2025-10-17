Умерла актриса «Театра на Литейном» Людмила Егорова

Актриса Людмила Егорова умерла 15 октября, на 87-м году жизни. О ее смерти только сегодня сообщила пресс-служба «Театра на Литейном», в котором она играла с 1968 года.

Госпожа Егорова играла в постановках многих известных советских и российских театральных деятелей: Якова Хамармера, Вадима Голикова, Александра Галибина, Сергея Черкасского, Александра Кузина и других. Последние спектакли, в которых играла актриса, были «Отцы и сыновья» режиссера Сергея Морозова и «Пеппи Длинный чулок», который поставил заслуженный деятель искусств России Михаил Левшин. На страницах спектаклей ее имя по-прежнему значится среди исполнителей ролей.

Актриса появлялась не только на театральной сцене. В молодости она играла в фильмах «Поднятая целина» Александра Иванова, «Поезд милосердия» Искандера Хамраева, «Сладкая женщина» Владимира Фетина, которые были поставлены на киностудии «Ленфильм».

Позже ее стали приглашать исполнять роли в российских криминальных сериалах. Она сыграла в нескольких эпизодах «Улиц разбитых фонарей», «Тайн следствия», ее игру можно увидеть в сериале «Ментовские войны». Последней работой Людмилы Егоровы в кино стал фильм 2019 года «Крик тишины» режиссера Владимира Потапова, в котором также сыграл актер Владимир Меньшов.