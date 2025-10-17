Умер бывший прокурор Ярославля Иван Гасюков

На 85-м году жизни скончался бывший прокурор Ярославля (1992-1997) Иван Гасюков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Иван Гасюков родился в Воронежской области, после окончания университета в 1967 году был направлен на работу в прокуратуру Ярославской области. В 1983-1990 годах был прокурором Фрунзенского района Ярославля, затем на протяжении двух лет — заместителем прокурора города, а затем и прокурором Ярославля.

В этот период он был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» по приказу генпрокурора. В 1998 году Ивану Гасюкову был присвоен классный чин государственный советник юстиции 3 класса. После отставки семь лет руководил ярославским управлением министерства юстиции. В 2002 году был награжден «Медалью Анатолия Кони».

«Иван Иванович запомнился коллегам, друзьям и близким добрым, чутким и разносторонним человеком, хорошим семьянином, высоким профессионалом и мастером своего дела, мудрым, грамотным и требовательным руководителем. Коллектив прокуратуры Ярославской области и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Память о нем навсегда останется в сердце каждого, кто его знал»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Прощание пройдет 19 октября в Ярославле на Магистральной, 1.

Алла Чижова