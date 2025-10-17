В Кисловодске 20-летний житель погиб при падении из «Газели»
В Кисловодске 20-летний житель погиб, выпав из «Газели». ЧП случилось днем 17 октября на улице Московская, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Предварительно, 32-летний водитель грузовой «Газели», начиная движение, не убедился в безопасности маневра. В результате пассажир выпал из автомобиля. Он скончался по пути в больницу.
Стаж водителя «Газели» — 14 лет. За последние два года он привлекался к административной ответственности 21 раз.