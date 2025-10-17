Путин выступил с речью на юбилее RT в Большом театре

Президент России Владимир Путин приехал на празднование 20-летнего юбилея Russia Today в Большом театре. Он выступил с речью на сцене вместе с главредом медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян. Он поздравил ее и всех бывших и действующих сотрудников телеканала RT.

В своей речи российский президент отметил, что телеканал предлагает «альтернативную, правдивую точку зрения» в противовес «штампам советской пропаганды» западных СМИ. Конкуренты «стали бояться» RT, потому что он «работает на шаг впереди» и сам задает информационную повестку, сказал господин Путин. Он отметил, что представители «западных элит» также признают превосходство телеканала, особенно по количеству аудитории, поэтому они стремятся заблокировать и запретить СМИ.

«Я желаю продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, необходимо и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — правду, голос правды»,— сказал Владимир Путин.

Телеканал RT начал вещание в 2005 году на английском языке. Сейчас его эфир транслируют на отдельных ТВ-частотах в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. На церемонии госпожа Симоньян заявляла, что численность аудитории телеканала приближается к 1 млрд.