В Черноземье 18 октября будет облачно и дождливо, от +5°C до +13°C

В субботу, 18 октября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +5°C до +13°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная погода. Ночью температура составит до +6°C. Днем — до +12°C.

В Воронеже ночью прогнозируется облачность, температура составит до +7°C. Днем тоже будет облачно и пройдет небольшой дождь, до +13°C.

В Курске в течение суток будет облачно и дождливо. Температура ночью составит до +6°C. Днем — до +11°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачность без осадков, до +5°C. Днем будет облачно, возможен дождь, до +12°C.

В Орле ночью будет облачно, температура составит до +7°C. Днем ожидается облачная и дождливая погода, до +12°C.

В Тамбове ночью синоптики обещают облачность без осадков, температура опустится до +5°C. Днем ожидаются облачность и небольшой дождь, а температура поднимется до +13°C.

Егор Якимов