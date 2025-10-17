Правительство Пензенской области продает долю в «Кузнецком ПАТП» за 77 млн

Правительство Пензенской области продает свою долю в ООО «Кузнецкое ПАТП». На открытый аукцион выставят контрольный пакет компании. Его размер составляет более 78% уставного капитала.

Стартовая цена актива превышает 76.6 млн руб. Эту стоимость установила независимая оценка. Новый владелец получит полный контроль над предприятием.

Организацией торгов займется Мингосимущество региона. Министерство проведет все необходимые процедуры для завершения сделки.

Продажа доли в «Кузнецком ПАТП» входит в план приватизации областного имущества на 2025 год.

Компания работает в сфере аренды недвижимости. У нее есть лицензии на медицинскую деятельность и перевозку пассажиров. Генеральным директором с декабря 2023 года является Олег Баранов. Численность сотрудников за несколько лет снизилась с 135 до 60 человек.

Выручка предприятия упала с 94.8 млн руб. в 2022 году до 55.7 млн руб. в 2024 году. Компания завершила 2024 год с убытком 7.8 млн руб.

Никита Маркелов