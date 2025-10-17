В Ревде внучка подменила 500 тысяч накоплений дедушки билетами банка приколов

Ревдинский городской суд (Свердловская область) вынес приговор по делу о краже накоплений у пенсионера, где обвиняемой оказалась его внучка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным суда, в феврале 2025 года Екатерина, приехавшая в Ревду к своему дедушке в гости, похитила 500 тыс. руб. из его сбережений и подменила их билетами банка приколов. Дедушка быстро обнаружил подмену и обратился в полицию. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Дедушка не пришел на судебное заседание из-за возраста, но подал ходатайство. Он сообщил, что внучка вернула деньги и они примирились, поэтому не желает привлекать ее к ответственности. Суд учел эти обстоятельства и смягчил наказание.

Екатерину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и назначили штраф в 40 тыс. руб. Категория преступления была изменена с тяжкого на среднюю тяжесть. В связи с примирением сторон, Екатерину освободили от наказания.

Полина Бабинцева