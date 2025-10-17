Рубль пошел на разворот

Рубль растерял весь рост последних дней, по итогам недели российская валюта уходит в минус. По данным «Форекс», 17 октября доллар подскочил на 3,5%, на максимумах поднимался до 82 руб. Американская валюта укрепляется уже вторые сутки подряд. На Мосбирже рубль слабеет и к юаню. Центробанк скорректировал официальный курс на 18 октября: евро подорожал на 2,5 руб., доллар повышен почти на 2 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Для российской валюты это уже третья попытка за год развернуться в сторону ослабления. Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев не уверен, что она будет успешной: «Пока что рано говорить о том, что это какое-то фиксированная стопроцентная динамика. Просто крепкий рубль объясняется какими-то долгосрочными факторами. А то, что происходит сейчас, это краткосрочная ситуация. Возможно, случилась какая-то активизация импортеров. Хотя я придерживаюсь той точки зрения, что это связано с геополитикой. В краткосрочном периоде произойдет небольшое ослабление, но в долгосрочном это может укрепить рубль. До конца года стоит ждать какого-то фиксированного тренда, скорее всего, на снижение курса. Причина этому — предновогодний спрос от импортеров. Но в 2026 году нацвалюта опять может укрепиться. При этом у нас сейчас действует отмена обязательной продажи валютной выручки. Таким образом, скорее всего, рубль может быть ослаблен до уровня 86-90. Даже если он дойдет до 90, это уже будет для бюджета очень-очень хорошо. Снижение ставки ЦБ также потенциально может ослабить нацвалюту. Просто наши граждане могут гипотетически перекладываться из рублевых в юаневые активы».

На этой неделе доллар опускался до 78 руб. И эта динамика была более противоречивой, отметил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков: «Текущую динамику объяснить проще. Цена нефти снизилась, бюджет дефицитный, прогнозы по экономике как минимум международными институтами корректируются. ЦБ, скорее всего, снижение ставки прекратит, то есть давление на экономику продолжится. Логично, что рубль должен ослабевать.

Его предыдущее укрепление менее понятно, но текущий рынок "рубль-доллар" очень специфичный.

То есть спрос на американскую валюту низкий. Какой-то там полуслучайный фактор мог играть свою роль, ну и плюс, возможно, какие-то негативные ожидания от геополитики на фоне отношений России и США. Рубль начал ослабевать после того, как они немножко потеплели. Не радикально, но появились позитивные комментарии. Возможно, были какие-то ожидания, в том числе по ограничению обращаемости доллара, валюты, которую можно купить относительно свободно, что-то еще».

Рынок падению рубля обрадовался: на фоне укрепления иностранной валюты и геополитических новостей индекс «Мосбиржи» прибавил почти 4%.

Анжела Гаплевская