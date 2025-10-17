В Невинномысске мединститут займется подготовкой операторов медицинских дронов

Медицинский институт Невинномысска представил инновационную образовательную программу по подготовке операторов БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

В рамках учебного курса студенты-медики изучат роль беспилотников в военно-медицинской практике, принципы управления и навигации, работу с картографическими системами и камерами дистанционного осмотра. Внимание также уделят техническому устройству дронов, ремонту в полевых условиях и расчету дальности полета с медицинскими грузами различного веса.

Инициатива уже получила поддержку городских властей.

Мария Хоперская