В Невинномысске мединститут займется подготовкой операторов медицинских дронов

Медицинский институт Невинномысска представил инновационную образовательную программу по подготовке операторов БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

В рамках учебного курса студенты-медики изучат роль беспилотников в военно-медицинской практике, принципы управления и навигации, работу с картографическими системами и камерами дистанционного осмотра. Внимание также уделят техническому устройству дронов, ремонту в полевых условиях и расчету дальности полета с медицинскими грузами различного веса.

Инициатива уже получила поддержку городских властей.

Мария Хоперская

