Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали несколько человек

При взрыве в одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке пострадали несколько человек, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Минздраве Башкирии сообщили, что одного человека достали из-под завалов после взрыва. Он жив, ему оказывают помощь, передает ТАСС.

При взрыве здание предприятия получило серьезные повреждения, сообщил господин Хабиров. Источник «Известий» сообщил, что в здании обвалилась стена. Причины взрыва пока неизвестны.

Новости компаний Все