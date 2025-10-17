При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали несколько человек
При взрыве в одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке пострадали несколько человек, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Количество пострадавших уточняется, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В Минздраве Башкирии сообщили, что одного человека достали из-под завалов после взрыва. Он жив, ему оказывают помощь, передает ТАСС.
При взрыве здание предприятия получило серьезные повреждения, сообщил господин Хабиров. Источник «Известий» сообщил, что в здании обвалилась стена. Причины взрыва пока неизвестны.