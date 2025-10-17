Глава Башкирии сообщил о серьезных повреждениях цеха «Авангарда» после взрыва

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что после взрыва на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке один из цехов получил серьезные повреждения. Об этом господин Хабиров написал в Telegram-канале.

«К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, представители правоохранительных органов»,— написал глава региона.

Завод занимается выпуском боеприпасов и химической продукции. По данным «Известий», после взрыва пострадали до шести человек. Все сотрудники предприятия эвакуированы.