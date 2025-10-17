Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россошанским межрайонным прокурором Воронежской области стал Константин Кобылкин

На должность Россошанского межрайонного прокурора Воронежской области назначен Константин Кобылкин. До этого он занимал пост прокурора Ольховатского района. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Константин Кобылкин родился в 1980 году, получил высшее юридическое образование в Воронежском государственном университете. В органы прокуратуры пришел в декабре 2001 года, проходил службу в качестве помощника, старшего помощника и заместителя Россошанского межрайонного прокурора. В апреле 2021 года стал прокурором Ольховатского района.

С 2021 года должность Россошанского межрайонного прокурора занимал Сергей Метлев.

Кабира Гасанова