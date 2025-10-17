Черногория примеряется к визам

Черногория планирует ввести визы для россиян. Страна пыталась отсрочить это настолько, насколько возможно, чтобы поддержать туристический сектор, заявил президент страны Яков Милатович в интервью Politico. Однако для доступа к фондам Евросоюза Подгорице придется привести законодательство в соответствие с нормами ЕС. Даты изменения правил въезда нет. Граждане России составляют 7-10% от общего турпотока в Черногорию. Без визы там можно пребывать до 30 дней.

Отсутствие прямого авиасообщения — один из факторов снижения интереса к этому направлению, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Преимущественно логистика строилась через страны СНГ, в первую очередь Армению, либо через Кувейт на национальном перевозчике Jazeera Airways.

Спрос в летние месяцы был довольно высокий, операторы даже выкупали кресла на постоянной основе, во многом это было связано с тем, что Черногория, как и Сербия, оставались и пока остаются безвизовыми для россиян. Но если говорить о повсеместном спросе, сравнивая с любым другим направлением, с прямой перевозкой, то, конечно, объемы были несущественные. Туда ездит большое количество россиян, владеющих там недвижимостью. Встает вопрос: как с ними быть, будут ли они теперь получать ВНЖ или долгосрочные визы?

Если Черногория пойдет по пути, по которому сейчас идет Кипр, а это полноценное введение правил, соответствующих общему Шенгену, то, конечно, часть потока эта страна потеряет. С другой стороны, во много сейчас определяющим будет именно то, какую визовую политику изберет Черногория, будет ли она, как Греция, быстро выдавать визы под сроки поездок или пойдет по пути Болгарии, которая практически не выдает визы, затягивает процесс, и поток туда продолжает падать».

Россияне находятся на втором месте после сербов среди владельцев объектов недвижимости в Черногории: в начале этого года их насчитывалось около 4,5 тыс. При этом многие уже готовы избавиться от своих активов, говорит соучредитель и управляющий партнер брокера зарубежной недвижимости Tranio Михаил Буланов: «Спрос россиян на Черногорию упал в два раза по сравнению с 2021 годом, если мы смотрим по девяти месяцам текущего года. При этом и туристическая отрасль в Черногории достаточно тяжело себя чувствует, потому что в первую очередь это были европейские туристы, которые сейчас нередко выбирают страны, которые вошли в Шенген.

Дополнительное давление оказывает очень сильная инфляция, то есть цены для релокантов вполне сравним с какой-нибудь Испанией. Покупают недвижимость достаточно слабо, в последнее время дополнительно возникают проблемы из-за борьбы с незаконными постройками, там сейчас много идет на эту тему давления. Это блокирует рынок, и, скорее всего, в ближайшие несколько лет радужных перспектив или факторов, которые могут его сильно раскачать, скорее не будет. Русскоговорящие клиенты уходят в другие направления, в первую очередь которые хорошо принимают людей с паспортами РФ. Это во многом Азия, естественно, Дубай, часть европейских стран, которые лучше взаимодействуют, более открыты к тому, чтобы принимать капитал».

Сейчас россияне могут посетить без визы или по упрощенным правилам въезда более 120 стран.

Юлия Савина