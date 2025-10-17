Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин обсудил с Совбезом добычу полезных ископаемых с морского дна

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Они обсудили разработку минеральных ресурсов на морском дне, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

На заседании выступили министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и глава Минпромторга Антон Алиханов. Также слово предоставили министру иностранных дел Сергею Лаврову. С какими заявлениями выступили министры, в Кремле пока не сообщили.

