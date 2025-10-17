Десять лет дали через двадцать

Мособлсуд приговорил бывшего тренера ФК «Орбита» Дмитрия Лукина к десяти годам пяти месяцам колонии строгого режима за организацию в 2006 году убийства мэра подмосковного города Дзержинского Виктора Доркина. До этого Дмитрий Лукин был дважды оправдан присяжными. На этот раз дело было рассмотрено судьей единолично.

Московский областной суд признал Дмитрия Лукина виновным в организации убийства Виктора Доркина и покушения на предпринимателя Игоря Черных (ст. 105 УК) и в незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Руководившего 16 лет Дзержинским Виктора Доркина застрелили в марте 2006 года, когда он возвращался домой из студии местного телевидения. Благодаря биллингу мобильных телефонов сыщикам вскоре удалось задержать стрелка, ранее судимого жителя Московской области Сергея Булавинова. При обыске в его квартире нашли пистолет Макарова и глушитель к нему. Затем взяли его предполагаемых сообщников — Игоря Золотенкова и Игоря Столяра.

В мае 2007 года Мособлсуд приговорил Сергея Булавинова к 15 годам строгого режима, а помогавший ему Игорь Золотенков получил девять лет пять месяцев. Игоря Столяра, который, по версии обвинения, подвозил исполнителей, присяжные оправдали. Игорь Золотенков на следствии сообщил, что преступление организовал Дмитрий Лукин.

После этого он был объявлен в розыск, однако задержать фигуранта удалось только через десять лет, 9 мая 2016 года, когда он прилетел в Россию с Кипра, где отдыхал с семьей. По версии Дмитрия Лукина, он ни от кого не скрывался и даже спокойно получил загранпаспорт.

В первый раз он предстал перед судом летом 2017 года, ходатайствовав о рассмотрении дела с участием присяжных. Дело, имевшее гриф «совсекретно», слушалось в закрытом режиме. Присяжные оправдали фигуранта, несмотря на то что против него в суде дал показания доставленный из колонии напарник киллера Игорь Золотенков. Оправдательный приговор, который в апреле 2018 года огласила судья Мособлсуда, в июле отменил Верховный суд России, направив дело на новое рассмотрение. Но в ноябре того же года другой судья вернул его прокурору, заочно арестовав не явившегося на разбирательство подсудимого. Дмитрия Лукина снова задержали в 2019 году.

Тогда дело в ходе доследования пополнилось новым эпизодом. Помимо организации убийства Виктора Доркина Дмитрию Лукину добавили пособничество в организации покушения на убийство предпринимателя Игоря Черных, автомобиль которого обстреляли в 2000 году в Москве. Бизнесмен был ранен вместе со своей спутницей, но не тяжело.

Очередной процесс в Мособлсуде весной 2022 года также завершился оправдательным вердиктом и таким же приговором.

Причем на этот раз свидетель Золотенков утверждал, что оговорил Дмитрия Лукина и что тот не имел отношения к убийству мэра Доркина.

Впоследствии прокуратура добилась отмены и второго оправдательного приговора. Третье разбирательство стартовало лишь в мае 2024 года, так как Дмитрия Лукина опять пришлось искать полиции. Впрочем, гособвинение вскоре ходатайствовало о возврате его материалов следствию. Последнее, как оказалось, не указало мотив преступления.

В последний раз в суд дело поступило в июне 2025 года и было рассмотрено без присяжных. Фигуранта признали виновным, приговорив к десяти годам пяти месяцам строгого режима. Защита от комментариев воздержалась, сославшись на соответствующее пожелание осужденного.

Ефим Брянцев