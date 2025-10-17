Погибших на СВО капитана и рядового похоронили в районах Удмуртии

Похороны участников специальной военной операции 16 октября прошли в двух районах Удмуртии. Об этом сообщают главы и администрации муниципалитетов. В Балезинском районе простились с капитаном Константином Б., в Малопургинском – с гвардии рядовым Константином А.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководители районов выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.