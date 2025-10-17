В Стерлитамаке произошел взрыв на военном заводе

В Стерлитамаке произошел взрыв на пороховом заводе «Авангард», сообщает Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Логинова.

«Дмитрий Логинов рассказал, что произошла авария на нитроузле. Есть пострадавшие»,— говорится в публикации.

По данным мэрии Стерлитамака, инцидент произошел в одном из цехов. «В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации»,— прокомментировали в пресс-службе местной администрации.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» входит в госкорпорацию «Ростех», производит оружие и боеприпасы. В августе прошлого года на заводе уже происходил взрыв, погибли трое рабочих подрядной организации.