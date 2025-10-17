На химзаводе в Стерлитамаке прогремел взрыв

В Башкортостане в городе Стерлитамаке произошел взрыв на химическом заводе «Авангард», сообщают местные СМИ. Обрушился один из цехов завода, есть пострадавшие.

Предварительно, взрыв мог произойти на нитроузле при попытке запустить цех по производству коллоксилина. Это вещество используют для создания лаков и красок, пластиков, бездымного пороха и желатинизации нитроглицерина. Telegram-канал «Короче, Стерлитамак» сообщает, что причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

На месте работают оперативные службы. По информации Telegram-канала Baza, пострадали пять человек, троих удалось достать из-под завалов.

Никита Черненко