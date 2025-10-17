Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал решение местной Фемиды не выдавать Германии украинца Владимира Журавлева. Он был задержан по инициативе Берлина по подозрению в соучастии в подрыве газопровода «Северный поток-2». Варшава неоднократно давала понять, что, с ее точки зрения, подобное деяние скорее благо, чем преступление. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что расследование диверсии фактически прекращено.

Окружной суд Варшавы постановил немедленно освободить из-под стражи гражданина Украины Владимира Журавлева и отклонить запрос Германии об его экстрадиции. Мужчина был задержан на территории Польши по делу о подрыве «Северных потоков» по просьбе Берлина. В постановлении, в частности, отмечается, что взрыв произошел в международных водах, так что немецкое право здесь не действует. Официальные власти Польши не раз призывали ФРГ прекратить расследование, отмечая, что фигуранта дела следует наградить, а не отдавать под суд. Между тем ранее в Италии был вынесен похожий вердикт: Германии отказано в экстрадиции другого подозреваемого в том же самом деянии и тоже гражданина Украины Сергея Кузнецова. Собственно, сенсации здесь нет никакой. Сомнений в том, что это сделали украинцы, практически нет, однако для ЕС давать этому делу ход сейчас неверно со всех точек зрения, и в первую очередь с политической. Негоже союзника, которому помогаешь, выставлять террористом, да еще за то, что он взрывает вражеские газопроводы.

Варшава явно дает понять, что нужно прямо так и сказать: какие же они подсудимые? Они герои.

Пикантность ситуации заключается в том, что удар был нанесен не только по России, но и по Германии, которая этот самый газ на протяжении многих лет успешно потребляла, тогда как Польша была лишена такой возможности. «Северный поток-2» ее территорию обходил, и республика долгое время против проекта боролась и в то время проиграла. Отношения Берлина и Варшавы никогда не были безоблачными, и даже сейчас, когда, по идее, нужно сплотиться перед угрозой с Востока, они остаются сложными. При этом набирающая очки ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которую часто называют пророссийской, требует взорванный газопровод восстановить, дабы простой немецкий избиратель смог получать дешевую энергию. Пока им не удается взять власть в свои руки в ФРГ и, соответственно, воплотить эту инициативу в жизнь. Россия, со своей стороны, категорически отказывается верить в то, что украинцы способны самостоятельно осуществлять подобные диверсии, для этого за ними должны стоять западные спецслужбы. Во времена Байдена это было в первую очередь ЦРУ. Сейчас упор делается на Ми-6. В общем, речь об англосаксах, как ни крути.

Как бы то ни было, даже поврежденные, частично не работающие трубопроводы продолжают играть важную роль в европейской политике. Можно это назвать даже фактором раздора или «трубопроводом раздора».

А вот насчет того, заработает ли «Северный поток-2» когда-нибудь или нет или станет памятником былой дружбы, ныне разрушенной, и может ли эта самая дружба вернуться, очень сложно делать прогноз. Еще один пикантный вопрос: а как же непредвзятость европейского правосудия? Насколько оно зависит от политики в текущий момент? Тоже сложно дать на него ответ.

Дмитрий Дризе