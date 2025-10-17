В Ярославской области в пожаре погибли 150 индеек
В деревне Милюшино Рыбинского округа 17 октября загорелся птичник, в результате пожара погибли 150 птиц. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сообщение о возгорании на улице Троицкой, 95, поступило в 00:47 17 октября. На место выехали 16 человек личного состава. Они потушили огонь к 6:40.
Результатом возгорания стало уничтожение птичника площадью 480 кв.м и пристройки 16 кв. м. Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара.