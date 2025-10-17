В Кольцово задержали мужчину за попытку провезти 100 килограмм инструментов

В аэропорту Кольцово таможенники задержали жителя Челябинской области, летевшего из Баку, со 100 кг инструментов, сообщили в пресс-службе ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФАС Фото: пресс-служба ФАС

В багаже мужчины находились клещи и 40 гильотинных ножей. Он заявил, что купил инвентарь на свои деньги и везет его другу. Мужчина добавил, что не знал о необходимости декларирования товаров, предназначенных для личного пользования, и не обратил внимания на аудиоинформирование и информационные стенды.

«Исходя из количества, назначения и характеристик товара следует, что железный инвентарь не является товаром для личного пользования, поэтому подлежит обязательному декларированию», — сказал и.о. начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Большанин.

В отношении пассажира возбуждено дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф за недекларирование товаров.

Полина Бабинцева