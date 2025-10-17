В Керчи почтили память погибших при стрельбе в колледже

В Керчи провели траурные мероприятия в память о погибших семь лет назад в политехническом колледже. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.

«Сегодня Керчь скорбит по погибшим в политехническом колледже… Семь лет прошло со дня той страшной трагедии, но боль не утихает до сих пор»,— написал господин Каторгин в своем Telegram-канале.

Как сообщили «Ъ» в администрации города, память погибших почтили в образовательных учреждениях Керчи, об их душах в православных храмах и мечетях прочитали молитвы. Также жители города возлагали цветы к мемориалу, установленному на территории колледжа.

Напомним, 17 октября 2018 года керченский студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой местного политехнического колледжа, а затем расстрелял студентов и преподавателей вуза и покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, более 60 получили ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь