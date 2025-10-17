Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Керчи почтили память погибших при стрельбе в колледже

В Керчи провели траурные мероприятия в память о погибших семь лет назад в политехническом колледже. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.

«Сегодня Керчь скорбит по погибшим в политехническом колледже… Семь лет прошло со дня той страшной трагедии, но боль не утихает до сих пор»,— написал господин Каторгин в своем Telegram-канале.

Как сообщили «Ъ» в администрации города, память погибших почтили в образовательных учреждениях Керчи, об их душах в православных храмах и мечетях прочитали молитвы. Также жители города возлагали цветы к мемориалу, установленному на территории колледжа.

Напомним, 17 октября 2018 года керченский студент Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой местного политехнического колледжа, а затем расстрелял студентов и преподавателей вуза и покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, более 60 получили ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года около полудня

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже произошло 17 октября 2018 года около полудня

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

По словам очевидцев, в учебное заведение зашел молодой человек, который из ружья открыл огонь по ученикам и преподавателям. Затем он бросил принесенную с собой бомбу в столовую

По словам очевидцев, в учебное заведение зашел молодой человек, который из ружья открыл огонь по ученикам и преподавателям. Затем он бросил принесенную с собой бомбу в столовую

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

Скорая помощь начала эвакуировать раненых в 12:00, взрывное устройство сдетонировало за 15 минут этого. Для доставки пострадавших в больницы из-за нехватки машин пришлось даже использовать рейсовые автобусы

Скорая помощь начала эвакуировать раненых в 12:00, взрывное устройство сдетонировало за 15 минут этого. Для доставки пострадавших в больницы из-за нехватки машин пришлось даже использовать рейсовые автобусы

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

Взрывное устройство было не очень большой мощности — до 300 г в тротиловом эквиваленте, но от болтов и гвоздей, которыми его зарядили, пострадали десятки человек

Взрывное устройство было не очень большой мощности — до 300 г в тротиловом эквиваленте, но от болтов и гвоздей, которыми его зарядили, пострадали десятки человек

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

Единственным подозреваемым в уголовном деле о массовом убийстве является учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков, покончивший с собой вскоре после совершения преступления

Единственным подозреваемым в уголовном деле о массовом убийстве является учащийся 4-го курса колледжа Владислав Росляков, покончивший с собой вскоре после совершения преступления

Всего были ранены 67 человек, еще 20 погибли

Всего были ранены 67 человек, еще 20 погибли

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В тот же день в Москве возлагали цветы и свечи к стеле города-героя Керчь в Александровском саду в память о жертвах взрыва в Керченском колледже

В тот же день в Москве возлагали цветы и свечи к стеле города-героя Керчь в Александровском саду в память о жертвах взрыва в Керченском колледже

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Впоследствии дело было переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)

Впоследствии дело было переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По данным источников, нападение готовилось с января 2017 года. В августе 2018 года, когда Рослякову исполнилось 18 лет, он оформил лицензию на охотничье оружие

По данным источников, нападение готовилось с января 2017 года. В августе 2018 года, когда Рослякову исполнилось 18 лет, он оформил лицензию на охотничье оружие

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Семьи погибших и пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже получили почти 111 млн руб. выплат

Семьи погибших и пострадавшие в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже получили почти 111 млн руб. выплат

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По мнению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, у молодого человека был нервный срыв, а за счет произошедшего он «вошел в историю» и самоутвердился

По мнению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, у молодого человека был нервный срыв, а за счет произошедшего он «вошел в историю» и самоутвердился

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Также СК предположил, что стрелок мог совершить преступление из-за унижения со стороны однокурсников

Также СК предположил, что стрелок мог совершить преступление из-за унижения со стороны однокурсников

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Крыму был объявлен трехдневный траур

В Крыму был объявлен трехдневный траур

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По итогам происшествия Росгвардия и ФСБ представили президенту России Владимиру Путину план по совершенствованию контроля за оборотом оружия

По итогам происшествия Росгвардия и ФСБ представили президенту России Владимиру Путину план по совершенствованию контроля за оборотом оружия

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал случившееся «колоссальной трагедией»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал случившееся «колоссальной трагедией»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж прошла на площади Ленина 19 октября

Церемония прощания с погибшими при нападении на Керченский политехнический колледж прошла на площади Ленина 19 октября

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект об охране всех российских школ сотрудниками Росгвардии, который, однако, не был принят

В ноябре 2018 года в Госдуму был внесен законопроект об охране всех российских школ сотрудниками Росгвардии, который, однако, не был принят

Фото: СК РФ / РИА Новости

В апреле 2019 года кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова приступила к съемкам фильма о массовом убийстве в Керчи

В апреле 2019 года кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова приступила к съемкам фильма о массовом убийстве в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Траурные мероприятия прошли в Керченском политехническом колледже в день годовщины массового убийства

Траурные мероприятия прошли в Керченском политехническом колледже в день годовщины массового убийства

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

