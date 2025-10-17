На Ставрополье впервые высадят зимующий горох

На территории Минераловодского городского округа в третьей декаде октября начнется посев зимующего гороха отечественной селекции, сообщает пресс-служба Ставропольского филиала Россельхозцентра.

Фото: пресс-служба Ставропольского филиала Россельхозцентра

Эта культура впервые появляется в округе и ориентирована на регионы с низкой влагообеспеченностью. Главное преимущество гороха заключается в высоком содержании белка в зернах и зеленой массе — показатели превышают аналогичные у злаковых культур, что делает растение ценным для агропроизводства и кормовой базы.

Зимующие сорта гороха отличаются от яровых значительным приростом зеленой массы и стабильной урожайностью зерна. Вместе с тем они эффективно используют запасы влаги, аккумулированные в почве за осенне-зимний период, и меньше страдают от летней жары. В этом году специалисты Минераловодского отдела Ставропольского филиала Россельхозцентра провели апробацию зимующего гороха краснодарской селекции на 17 гектарах. Растения хорошо перенесли зиму и к моменту сбора урожая проявили урожайность, не уступающую яровым аналогам.

Испытание культуры позволило подтвердить ее перспективность для возделывания в сложных климатических условиях Минераловодского округа. Планируемый объем посева на текущий год составляет около 20 гектаров, что на 15% выше предыдущих опытных площадей, сообщает пресс-служба Россельхозцентра. Применение зимующего гороха может увеличить общий объем белка в кормовой базе регионального села и снизить риски при неблагоприятных летних погодных условиях.

Станислав Маслаков