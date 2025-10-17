Суд одобрил котлован

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии отказал администрации Нальчика в иске к ООО СЗ «Глобал Сити» о ликвидации котлована на улице Кирова, поскольку разрешение на возведение многоквартирного дома застройщик получил в ходе судебного разбирательства. Суд отменил обеспечительные меры по делу, которые запрещали компании возводить здание на спорном земельном участке. В судебном решении говорится, что осуществление работ до выдачи разрешения не может служить основанием для признания возводимого объекта самовольной постройкой.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики отклонил иск администрации Нальчика к компании «Глобал Сити». Мэрия 13 декабря 2024 года обратилась в суд с требованием засыпать котлован на участке по улице Кирова, дом 312/1, корпус А и вернуть территорию в первоначальное состояние.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Глобал Сити» зарегистрировано в 2015 году в городе Нальчик (КБР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Виктор Киримов. Уставный капитал компании — 1 млн руб. Убыток за 2024 год составил 429 тыс. руб.

Участок площадью 9598 кв. м принадлежит обществу на праве собственности. Территория относится к землям населенных пунктов с разрешенным использованием под многоэтажную жилую застройку.

При обследовании властями было установлено, что на участке начата разработка котлована размерами 40 м на 70 м для капитального строительства. На момент проверки проектно-разрешительная документация отсутствовала.

В ходе судебного процесса, 25 декабря 2024 года, компания обратилась в администрацию за разрешением. 27 декабря 2024 года мэрия выдала разрешение на возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземным паркингом.

Проектная документация предусматривает возведение многоквартирного дома площадью застройки 4758,2 кв. м, что соответствует градостроительному регламенту. Максимально допустимая площадь застройки составляет 50% территории.

Администрация настаивала на удовлетворении требований, ссылаясь на то, что капитальное строительство началось до получения разрешительной документации. Компания возражала, указывая, что после начала работ получила соответствующее разрешение.

17 июля 2025 года суд ввел запрет на возведение капитального объекта на земельном участке. Ограничения действовали до рассмотрения дела по существу.

Однако суд пришел к выводу, что требования администрации не подлежат удовлетворению. На спорном участке, принадлежащем компании, проводятся работы в соответствии с разрешительной документацией, выданной в установленном порядке. Вид разрешенного использования соответствует возводимому объекту.

Согласно решению суда, осуществление работ до выдачи разрешения не может служить основанием для признания возводимого объекта самовольной постройкой и возложения на компанию обязанности привести участок в первоначальное положение. Нарушения были устранены до рассмотрения дела по существу путем получения надлежащей разрешительной документации от самого истца.

«Судебное разбирательство должно быть направлено на восстановление нарушенного права или недопущение такого нарушения. Применительно к рассматриваемому делу, на дату обращения администрации в суд, обществом действительно были нарушены требования градостроительного законодательства. Вместе с тем, до рассмотрения настоящего дела по существу, указанные нарушения устранены путем получения обществом надлежащей разрешительной документации, которая выдана истцом. Таким образом, удовлетворение заявленных требований не приведет к восстановлению нарушенных прав и законных интересов истца и защите публичных интересов»,— говорится в решении суда.

Кроме того, суд отменил обеспечительные меры по делу, которые запрещали ООО СЗ «Глобал Сити» и др. лицам вести строительство на спорном земельном участке.

Тат Гаспарян