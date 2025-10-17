На Ставрополье досрочно освободили экс-судью после показаний по резонансному делу

Бывший судья из Сочи Дмитрий Новиков, осужденный на 6,5 года за покушение на мошенничество в особо крупном размере, получил условно-досрочное освобождение 16 октября 2025 года по решению Нефтекумского районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор в мае 2024 года вынес Ессентукский городской суд: Дмитрий Новиков, ставший адвокатом после отрешения от судейской должности, получил от клиента 2 млн руб. якобы для передачи следователю с целью смягчения квалификации уголовного дела.

Освобождение состоялось после того, как Дмитрий Новиков дал показания в деле бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова, обвиняемого в коррупции. По данным следствия, он свидетельствовал о причастности Виктора Момотова к контролю над судебной системой примерно в 50 регионах страны и о том, что неоднократно организовывал для него досуговые мероприятия.

Несмотря на предыдущие отказы на ходатайства о замене оставшейся части срока исправительными работами, суд удовлетворил новое прошение с условием выполнения определенных обязательств на 6 месяцев 2 дня неотбываемой части наказания. Администрация исправительного учреждения ЛИУ-8 также характеризовала Новикова положительно, отмечая его активное участие в мероприятиях и отсутствие связи с преступной субкультурой.

Станислав Маслаков