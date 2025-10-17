В Екатеринбурге осудили вымогателей, похищавших подростков

Чкаловский районный суд вынес приговор Максиму Лавелину и Кристине Партиной по делу о похищении двух подростков и вымогательстве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По данным суда, в июле 2024 года в Екатеринбурге мужчина похитил двух подростков с остановки «Сосновый бор» в Екатеринбурге. Он доставил их в квартиру, где находилась его сообщница. Затем пара начала вымогать у несовершеннолетних деньги. Злоумышленники получили от подростков 80 тыс. руб. и пытались получить еще 300 тыс. руб., но были задержаны.

В суде похитители частично признали вину. Они согласились с обвинением в вымогательстве, Кристина Партина частично признала участие в грабеже. В последнем слове оба сказали, что сожалеют о случившемся.

Максим Лавелин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д», «ж», «з» ч. 2. ст. 126 УК РФ (похищение двух несовершеннолетних с применением насилия совершенное в корыстных целях), п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (вымогательство в крупном размере группой лиц с применением насилия), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц с применением насилия). Кристину Партину суд признал виновной по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Суд приговорил Максима Лавелина к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кристина Партина получила 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима. В данный момент она отбывает наказание по другому приговору.

Полина Бабинцева