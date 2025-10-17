В Ставрополе установили охранную зону для особняка Иванова XIX века

Зону охраны для особняка Т. Иванова XIX века в центре Ставрополя официально утвердили постановлением управления по сохранению объектов культурного наследия Ставропольского края. Здание на улице Ленина, 231 признано объектом культурного наследия регионального значения. Установление охранной зоны закреплено приказом от 16 октября 2025 года и опубликовано на портале правовой информации региона.

Документ разработан на основе положительного заключения историко-культурной экспертизы от 1 сентября 2025 года и предусматривает жесткие градостроительные требования, направленные на сохранение архитектурного облика особняка и его окружения. Работы по ремонту и реставрации на охраняемой территории теперь допустимы только в пределах, сохраняющих историко-градостроительную среду. Запретили строительство, которое может нарушить внешний вид памятника, а также размещение киосков, рекламы, стоянок и других объектов, способных повлиять на сохранность здания. Отделка фасадов должна соответствовать эстетическим требованиям, без использования ярких цветов и искусственных материалов с острыми или криволинейными формами.

Особняк занимает северо-западный угол перекрестка улиц Ленина и Артема, что дополнительно подчеркивает его значимость в городской планировочной структуре. Решение о введении охранной зоны призвано обеспечить долгосрочную сохранность памятника и регенерацию прилегающей исторической среды в сердце Ставрополя. Контроль за исполнением приказа возложили на заместителя начальника управления по охране культурного наследия А.В. Кусмачева.

Станислав Маслаков