Число задержанных по делу о штурме президентского дворца в Грузии достигло 62

Сотрудники грузинской полиции задержали 16 человек по делу о попытке штурма президентского дворца, которая была предпринята во время акций протеста по итогам муниципальных выборов 4 октября. Общее число задержанных по делу выросло до 62 человек, сообщил на брифинге 17 октября глава МВД страны Гела Геладзе.

По его словам, которые приводит ТАСС, полиция установила еще двух человек, причастных к попытке штурма, но сейчас они находятся за рубежом. Один из них, как отметил господин Геладзе, — бывший сотрудник МВД Ираклий Шаишмелашвили. Он проживает в США с конца 2024 года, и все это время, по словам министра, призывает выходить на митинги и рассказывает, как действовать при разгонах акций.

Вечером 4 октября не согласные с итогами муниципальных выборов люди пытались взять штурмом президентский дворец в Тбилиси. Протестующие разрушили ограду здания. Во время беспорядков пострадали сотрудники правопорядка и сами митингующие. Среди задержанных — пять лидеров организации «Проспект Руставели» и оперный певец Паату Бурчуладзе, которого полиция считает организатором штурма.