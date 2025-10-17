Суд Ливана согласился отпустить под залог сына Муаммара Каддафи

Судебный следователь при Кассационном суде Ливана Захер Хамаде постановил освободить Ганнибала Каддафи из-под стражи под залог в $11 млн. Ганнибал Каддафи — пятый сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи — находился под арестом по делу об исчезновении имама Мусы Садра в Ливии в сентябре 1969 года.

Инаса Харрак, адвокат Ганнибала Каддафи, сообщила телеканалу Al Jadeed, что у его клиента нет нужный суммы для оплаты залога, поэтому он будет добиваться его отмены. По словам защитника, суд должен учесть 10-летнее содержание Ганнибала Каддафи под стражей и отсутствие доказательств его вины.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году Ганнибал уехал в Сирию. В 2015 году он оказался в заложниках у шиитской группировки «Амаль». Затем похитители через посредника передали его ливанским спецслужбам. В Ливане его арестовали по обвинению в сокрытии информации о религиозном лидере шиитов, основателе «Амаль» Мусе Садре, который пропал в Ливии в 1978 году.