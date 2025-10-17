Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дагестан вошел в тройку лидеров по снижению количества детей-сирот

Дагестан вошел в тройку лидеров среди регионов России по снижению численности детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Ларису Фальковскую.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В эти дни в Москве проходит всероссийское совещание по вопросам опеки и попечительства. Основной темой встречи стала реализация Концепции совершенствования деятельности органов опеки. Госпожа Фальковская высоко оценила результаты работы органов опеки в отдельных субъектах страны.

Константин Соловьев

