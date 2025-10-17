Сим-карты детям — не игрушки

Передавать сим-карту ребенку можно будет после уведомления об этом оператору. Такую идею предложили в рамках второго пакета антимошеннических поправок, пишет Forbes со ссылкой на документ Минцифры. Родители должны будут сообщать оператору связи, что сим-картой пользуется несовершеннолетний. А компания, в свою очередь, должна передавать сведения в государственный реестр Роскомнадзора. К нему подключены все крупные операторы. Сейчас зарегистрировать сим-карту на свое имя можно после 14 лет, напомнили в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как будет работать механизм, до конца не понятно, но, вероятно, операторам придется обновлять собственные сервисы, полагает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Законодательная инициатива затронет, конечно, регулятора. Очевидно, что будет задействована база, которую ведет Роскомнадзор как регулирующий орган. Это затронет операторов, поскольку они будут должны доработать, видимо, свои личные кабинеты, приобретение новых сим-карт, делать соответствующие уточнения. Непонятно, как это будет реализовываться, пока что закон достаточно сырой, к нему много вопросов.

Очевидные здесь способы: зайти в личный кабинет и там поставить некую галочку о том, что ребенок несовершеннолетний или совершеннолетний; передать информацию в салоне связи, безусловно; может быть, звонком в колл-центр. Это процедуры, которые можно сделать. Понятно, что для этого требуется доработка определенных процессов, того же самого личного кабинета. Это затратно, но не катастрофично для операторов.

Это организационные расходы как минимум плюс траты на так называемых организаторов распространения информации в интернете, то есть веб-порталы, социальные сети и так далее. Вроде как они должны будут еще и контролировать, какого возраста посетители к ним сейчас зашли, соответственно, они будут решать допускать или не допускать пользователя в принципе на свой ресурс. Здесь, видимо, предполагается, что еще будет идентификация для доступа на эти сайты, необходимость авторизоваться через мобильный телефон».

IT-эксперт Сергей Вильянов допускает, что новой мерой в будущем могут и пренебречь, поскольку до конца непонятно, как она будет регулироваться: «Думаю, что это будет на уровне "Госуслуг", условно, там будет какая-то галочка, мол, этот номер используется ребенком. Тут возникает вопрос контроля: сим-карта может быть куплена не только родителями, но и бабушками, дедушками, дядями, тетями. Зачастую родители сами не до конца помнят, на чье имя оформлена сим-карта, которой пользуются дети. Главное, что не вполне понятно, с какой целью это делается. Вроде бы у нас вводится лимит на количество сим-карт, до 20 штук.

Во многих странах до сих пор сим-карты без паспорта продаются, если речь не идет о контрактных тарифах. Часто дети используют эти безымянные симки, и никаких проблем с этим нет, потому что по перемещениям смартфона очень легко идентифицируется реальный пользователь. То есть вопрос передачи несовершеннолетнему может выявить огромное количество коллизий. В результате мы получим еще один суровый закон, который просто не выполняется».

В августе Минцифры предложило ввести отдельные сим-карты для детей младше 14 лет. Предполагается, что их нельзя будет использовать для регистрации в определенных соцсетях.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов