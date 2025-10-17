Правительство Дагестана опровергло приостановку работы АЗС в регионе

Власти Дагестана официально заявили, что информация о временной приостановке работы автозаправочных станций в республике не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее в сети появилось сообщение о постановлении правительства о приостановке деятельности АЗС из-за частых случаев продажи топлива низкого качества, а также с целью обеспечения безопасности, защиты прав потребителей и стабилизации рынка топлива. В пресс-службе правительства региона опровергли эту информацию, назвав ее фейком.

Проверки в Махачкале показали, что из 100 проверенных АЗС только 5 полностью соответствуют нормам, 55 имеют устранимые нарушения, а 45 — серьезные проблемы. Однако никаких постановлений о закрытии заправок и проводимых проверок властями в настоящий момент нет. Предполагается, что часть АЗС могли временно приостановить работу самостоятельно под предлогом возможных проверок.

Станислав Маслаков