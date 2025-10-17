Муниципалитету Ижевска выделят бюджетный кредит в 20 млн рублей
Муниципалитету Ижевска предоставят госкредит в 20 млн руб. для частичного покрытия дефицита городского бюджета. Это следует из распоряжения регионального кабмина от 15 октября, опубликованного на сайте главы и правительства республики.
Фото: Иван Гранкин, Коммерсантъ
Бюджетный кредит муниципалитету предоставят под 0,1% годовых со сроком возврата до 1 октября 2028 года. Соответствующее соглашение с администрацией Ижевска поручено заключить региональному минфину.