В КБР откроют стационар скорой медицинской помощи РКБ

В Кабардино-Балкарии в ближайшие дни начнет работу новое приемное отделение — стационар скорой медицинской помощи республиканской клинической больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава республики Казбек Коков.

Фото: Telegram-канал главы КБР Казбека Кокова

Корпус, занимающий 1,2 тыс. кв. м, разделен на три зоны для пациентов с разной степенью тяжести состояния. В отделении есть все необходимые диагностические кабинеты: УЗИ, рентген, компьютерная томография, эндоскопия. Также предусмотрены перевязочные, противошоковый и операционный залы.

Для удобства пациентов маршрутизация между отделениями больницы упрощена благодаря крытым переходам.

Наталья Белоштейн

