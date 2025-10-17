Трамп вновь подал иск к New York Times на $15 млрд

Адвокаты президента США Дональда Трампа подали повторный иск к газете The New York Times (NYT), трем ее журналистам и издательству Penguin Random House. Глава Белого дома обвиняет всех их в попытке опорочить его имя во время выборов 2024 года, а также подорвать его репутацию успешного бизнесмена и звезды телевидения. За это он требует выплаты компенсации в размере $15 млрд.

Это уже вторая попытка господина Трампа засудить NYT по этим обвинениям. В сентябре окружной суд Флориды отклонил иск президента, посчитав его слишком многословным, «вычурным и утомительным». Новая версия иска вдвое короче предыдущей — 40 страниц вместо 86. Из нее пропали утверждения вроде того, что победа господина Трампа на выборах 2024 года стала «величайшим личным и политическим достижением в истории Америки». А из числа ответчиков был вычеркнут репортер NYT Майкл Шмидт.

«Президент Трамп продолжает привлекать к ответственности Fake News, подавая иск против The New York Times, её репортеров и издательства Penguin Random House», — заявил в четверг представитель команды адвокатов Дональда Трампа.

В газете ответили, что по-прежнему считают иск президента безосновательным: «Это всего лишь попытка подавить независимую журналистику и привлечь внимание общественности, но The New York Times не испугать тактикой запугивания».

Господин Трамп уже подавал иски к NYT в 2020 и 2021 году. Оба были отклонены судами.

Кирилл Сарханянц