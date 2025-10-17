На премии «Коммерсантъ года — 2025» определят лучших молодых предпринимателей Урала

На юбилейной пятой деловой премии «Коммерсантъ года — 2025» впервые отметят лучших инвесторов региона и лучших молодых промышленников (в возрасте до 45 лет). Для этого были учреждены отдельные номинации: «Инвестиционный прорыв», которую поддерживает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, и «Молодой Коммерсантъ», партнером которой выступает Клуб молодых промышленников (КМП).

Всего победителей будут определять в семи номинациях, в том числе в ставших уже традиционными: «Пищевое производство и сельское хозяйство», «Обрабатывающее производство», «Строительство и проектирование», «Торговля», «Услуги».

Напомним, подать документы на участие в премии можно на сайте коммерсантъгода.рф до 31 октября. К участию допускаются представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки по итогам 2024 года.

Учредителем премии является АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге. Соорганизаторами выступают Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИСО).

И.о. заместителя губернатора Свердловской области — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин пояснил, почему премия «Коммерсантъ года» проводится при поддержке регионального правительства. «В последнее время наши предприниматели столкнулись с серьезными вызовами, которые сплотили власть, бизнес и общество, закалили, сделали выносливее. Премия издания "Коммерсантъ" — это замечательный повод подчеркнуть вклад тех, кто помогает уральской экономике держаться устойчиво в таких непростых условиях и стимулирует ее развитие»,— отметил он.

Торжественная церемония награждения пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна». Победители получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.

