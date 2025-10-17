Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Страна восходящего спроса

Как и за счет чего вырос турпоток в Японию

Токио откроет в РФ новый визовый центр. Все из-за ажиотажного спроса россиян на отдых в Японии. Сейчас такие центры работают в Иркутске м Хабаровске. Где появится новый, не сообщается. Как рассказали в посольстве Японии, за девять месяцев 2025 года россияне получили около 60 тыс. виз, это больше, чем за весь предыдущий год.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Максим Бадиков

Фото: Коммерсантъ / Александр Ведерников

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Максим Бадиков

Фото: Коммерсантъ / Александр Ведерников

Впрочем, появление посредника скажется на стоимости визы, заметила руководитель корпоративного отдела компании «ВизаХод» Наталья Волкова: «В настоящее время документы на ее оформление принимаются в посольстве в Москве, консульствах в Санкт-Петербурге и Владивостоке, а также в двух визовых центрах, в Хабаровске и Иркутске. За последний год мы наблюдаем значительный рост спроса на поездки в Японию, что связано в первую очередь с легкостью оформления визы. Она сама по себе бесплатная, срок обработки в посольстве в Москве занимает четыре рабочих дня. При этом в связи с увеличением спроса появились и проблемы, самая главная из них — это большой поток туристов.

Посольство в последнее время, последние два месяца, просто не справляется с обработкой такого потока документов, в связи с чем по средам были введены технические дни, когда посетителей вообще не принимают.

Мы пока не знаем, в каких городах появятся эти визовые центры, но если они откроются, то виза станет платной, потому что в таком случае взимается определенная сумма за услугу. Если консульство выдает ее бесплатно, то тут мы столкнемся с тем, что виза подорожает. Но не думаю, что это будет критичным. Обычные такие центры берут за свои услуги от €25 до €35. Сроки обработки документов в целом останутся такими же, возможно, увеличатся на несколько дней из-за пересылки документов».

За японскими визами выстроились очереди

Всего за девять месяцев Японию посетили свыше 129 тыс. россиян, вдвое больше, чем за тот же период 2024 года. К следующему туристическому сезону спрос продолжит расти, если авиаперелеты и получение визы останутся доступным, считает председатель совета директоров туристической компании China Travel Сергей Назаров: «Япония уже не считается супердорогой страной, как раньше. Перелеты сейчас доступны. Общий уровень цен на билеты поднялся, и поэтому в Японию на общем фоне они не настолько дорогие. Особенно сейчас, когда у нас много рейсов в Китай. Но все зависит от сезона. Вот осенью стоимость билетов в Страну восходящего солнца довольна высока.

Появилось очень много индивидуальных путешественников, и авиакомпании отреагировали на это ростом цен. Я думаю, что зимой они будут более гуманными, потому что турпоток упадет.

Сейчас перелет в Японию будет стоить от 75 тыс. руб. В этой стране отели дорогие, сервис очень дорогой. Минимум поездка обойдется в $2,5-3 тыс. на человека. Начать оформление визы я бы советовал не менее чем за месяц до вылета».

Как турбизнес провел лето

Наибольший наплыв туристов в Японии традиционно приходится на первые месяцы осени, когда начинается так называемый «момидзи», сезон красных кленов. Далее по популярности — апрель, время цветения сакуры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков

Новости компаний Все