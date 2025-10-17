Страна восходящего спроса

Токио откроет в РФ новый визовый центр. Все из-за ажиотажного спроса россиян на отдых в Японии. Сейчас такие центры работают в Иркутске м Хабаровске. Где появится новый, не сообщается. Как рассказали в посольстве Японии, за девять месяцев 2025 года россияне получили около 60 тыс. виз, это больше, чем за весь предыдущий год.

Впрочем, появление посредника скажется на стоимости визы, заметила руководитель корпоративного отдела компании «ВизаХод» Наталья Волкова: «В настоящее время документы на ее оформление принимаются в посольстве в Москве, консульствах в Санкт-Петербурге и Владивостоке, а также в двух визовых центрах, в Хабаровске и Иркутске. За последний год мы наблюдаем значительный рост спроса на поездки в Японию, что связано в первую очередь с легкостью оформления визы. Она сама по себе бесплатная, срок обработки в посольстве в Москве занимает четыре рабочих дня. При этом в связи с увеличением спроса появились и проблемы, самая главная из них — это большой поток туристов.

Посольство в последнее время, последние два месяца, просто не справляется с обработкой такого потока документов, в связи с чем по средам были введены технические дни, когда посетителей вообще не принимают.

Мы пока не знаем, в каких городах появятся эти визовые центры, но если они откроются, то виза станет платной, потому что в таком случае взимается определенная сумма за услугу. Если консульство выдает ее бесплатно, то тут мы столкнемся с тем, что виза подорожает. Но не думаю, что это будет критичным. Обычные такие центры берут за свои услуги от €25 до €35. Сроки обработки документов в целом останутся такими же, возможно, увеличатся на несколько дней из-за пересылки документов».

Всего за девять месяцев Японию посетили свыше 129 тыс. россиян, вдвое больше, чем за тот же период 2024 года. К следующему туристическому сезону спрос продолжит расти, если авиаперелеты и получение визы останутся доступным, считает председатель совета директоров туристической компании China Travel Сергей Назаров: «Япония уже не считается супердорогой страной, как раньше. Перелеты сейчас доступны. Общий уровень цен на билеты поднялся, и поэтому в Японию на общем фоне они не настолько дорогие. Особенно сейчас, когда у нас много рейсов в Китай. Но все зависит от сезона. Вот осенью стоимость билетов в Страну восходящего солнца довольна высока.

Появилось очень много индивидуальных путешественников, и авиакомпании отреагировали на это ростом цен. Я думаю, что зимой они будут более гуманными, потому что турпоток упадет.

Сейчас перелет в Японию будет стоить от 75 тыс. руб. В этой стране отели дорогие, сервис очень дорогой. Минимум поездка обойдется в $2,5-3 тыс. на человека. Начать оформление визы я бы советовал не менее чем за месяц до вылета».

Наибольший наплыв туристов в Японии традиционно приходится на первые месяцы осени, когда начинается так называемый «момидзи», сезон красных кленов. Далее по популярности — апрель, время цветения сакуры.

