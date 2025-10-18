На 8% вырос индекс предпринимательской уверенности в УР в третьем квартале

В третьем квартале индекс предпринимательской уверенности в сфере оптовой торговли в Удмуртии увеличился на 6,8 процентного пункта, что выше показателя второго квартала на 8%. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

70% руководителей оценивают текущее экономическое положение своих организаций как удовлетворительное, 20% — как неблагоприятное, и только 10% — как благоприятное.

Прогнозы на четвертый квартал более оптимистичны: 41% опрошенных ожидают увеличения оборота, 35% — сохранения текущего уровня, и 24% предполагают снижение.

В качестве основных факторов, ограничивающих развитие отрасли выделяют неплатежеспособность покупателей (81%), высокие транспортные расходы (44%) и высокий уровень налогов (37%). Также 35% компаний сталкиваются с нехваткой финансовых средств, а 34% — с дефицитом квалифицированных специалистов.

Анастасия Лопатина