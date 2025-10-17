Леонид Агутин, «Не Коля» и «Алиса в стране чудес»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдут концерты оркестра Cagmo с исполнением саундтреков Людовико Эйнауди и песен Ланы Дель Рей, артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум, группы Stigmata, а также стендап комика Сергея Орлова. В театрах представят спектакли «Не Коля», «Егорушкины птицы» и «Бесприданница». На выставках покажут реликвии русских царей и патриархов, фотографии и предметы быта, рассказывающие о жизни поэта Сергея Есенина, а также работы челябинских художниц, посвященные теме материнства. В кинотеатрах выйдут фильмы «Алиса в стране чудес», «Горыныч» и «Песочный человек».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Леонид Агутин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 18 октября пройдет выступление оркестра Cagmo. В первом акте музыкальный коллектив исполнит саундтреки авторства Людовико Эйнауди, которые многим знакомы по таким фильмам, как «1+1», «Черный лебедь», «Земля кочевников». Во второй части концерта зрители услышат аранжировки для оркестра, которые дополнят музыку Людовико Эйнауди. Концерт пройдет в окружении свечей. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 5,3 тыс. руб. 6+

В «МТС Live холле» 18 октября состоится концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Челябинцы смогут услышать джазовые версии известных песен, а также композиции с еще невыпущенных альбомов. Музыкальное сопровождение осуществляет группа «Эсперанто», а танцевальное — шоу-балет «Лебеди фанк». Стоимость билетов — от 10 тыс. до 17 тыс. руб. 6+

В «МТС Live холле» 20 октября можно посетить стендап-выступление комика Сергея Орлова. Артист отправляется в масштабный тур с программой «Переходный возраст». На своих выступлениях Сергей Орлов рассказывает забавные истории из своей жизни и шутки, в которых может каждый узнать себя. Стоимость билета от 3,7 тыс. до 5,5 тыс. руб. 18+

В клубе Ozz 21 октября можно посетить концерт известной российской металкор-группы Stigmata. Коллектив отправляется в большой тур, чтобы исполнить новые песни, а также уже ставшие хитами треки — «Сентябрь», «Танцуй», «Крылья», «Лед». Стоимость билета 2 тыс. и 3 тыс. руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Обними кита»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Harat’s Pub 22 октября пройдет концерт группы «Обними кита». Коллектив исполняет мелодичный и романтичный рок. В составе — вокал, гитары, бас, кахон и виолончель. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 2,8 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 24 октября выступит оркестр Cagmo. Коллектив исполнит для челябинцев симфонию с песнями певиц Ланы Дель Рей и Адель. Стоимость билетов от 2,8 тыс. до 5,4 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 24 октября музыкальный коллектив Concord Orchestra, который исполнит культовые рок-хиты групп Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds To Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Muse, Europe, Pink Floyd, Roxette, Queen, Evanescence, System of a Down, AC/DC, Bon Jovi. Музыканты оркестра не только играют на инструментах, но и танцуют, превращая концерт в настоящее представление. Стоимость билетов от 2,2 тыс. до 4,2 тыс. руб. 12+

Спектакли

В театре драмы Наума Орлова 18 октября представят спектакль «Бесприданница» по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. На сцену выйдут артисты московского театра «Мастерская Петра Фоменко» в рамках гастролей. На сцене развернется история трагичной судьбы Ларисы Огудаловой, ставшей жертвой порочного общества, в котором материальные блага ставятся выше духовных ценностей. Стоимость билета от 3 тыс. до 5,4 тыс. руб. 12+

В «mini театре» 21 октября состоится премьера спектакля «Не Коля». Вынужденное возвращение Николая в город детства побуждает его погрузить вглубь себя и столкнуться с главными призраком прошлого — своим отцом, «которого не было». Стоимость билета 900-1 тыс. руб. 16+

В Новом художественном театре 23 октября покажут спектакль «Егорушкины птицы». Он поставлен по рассказу Леонида Леонова «Гибель Егорушки». Жанр постановки обозначен как «северная легенда». Действие на сцене сопровождают такие музыкальные инструменты, как терменвокс, яйбахар и глюкофон. «Здесь зритель услышит Слово и Музыку жизни и смерти, падения и возвышения души, потери и обретения божественной искры»,— описывают спектакль на сайте театра. Стоимость билета 400 руб. 16+

Выставки

В историческом музее Южного Урала с 18 октября можно посетить выставку «История русской души», приуроченную к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. На ней получится увидеть фотографии, видео, предметы быта, аудио- и видеоинсталляции, архивные документы, отражающие жизненный путь и внутренний мир поэта. Выставка работает до 1 февраля 2026 года. Стоимость билета 100-200 руб. 6+

В Larisa Depershmidt gallery открылась выставка «Красочная жизнь в картонной коробке» челябинского художника Сергея Сметанина. В 2023 года он принял участие в проекте для художников «Полет» мастерской «Цоколь», где его работы оценили высоко. Сергей Сметанин начал творческий путь с граффити, после чего сосредоточился на живописи, а в июле 2025 года представил первую персональную выставку «f/art». «Соцсети хотят, чтобы мы были одним, предсказуемым человеком, – так проще нас категоризировать. Художник же заявляет, что он – это множество. Его живопись – это не создание идеального изображения, а документация этого множественного взгляда, архивирование собственной неуловимости»,— пишут организаторы о выставке «Красочная жизнь в картонной коробке». 12+

В историческом музее Южного Урала 22 октября открывается выставка «Царь и патриарх» — новый проект музеев Московского Кремля. Экспозиция посвящена истории взаимоотношений церковкой и светской власти в исторический период, начинающийся со Смутного времени и заканчивающийся на старте петровских реформ. Посетители выставки смогут увидеть подлинные реликвии XVI-XVIII веков, принадлежавшие русским царям и патриархам, их личные вещи, одеяния и символы власти, иконы и богослужебные облачения. Экспозиция будет доступна до 11 января 2026 года. Стоимость билета от 150 руб. 12+

В Larisa Depershmidt gallery 23 октября состоится открытие выставки «Качели карусели». Художницы Анна Аксенова, Анастасия Рыжун, Серафима Мусикаева-Сницаренко и Лариса Депершмидт через живопись, коллаж и инсталляцию продемонстрировали, что у материнства есть не только светлые стороны, но и боль, усталость, потеря идентичности, постоянный поиск баланса между личностью и ролью матери. Стоимость билета 450 руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Анна Пересильд

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

С 23 октября в челябинских кинотеатрах можно посмотреть фильм «Алиса в стране чудес». Это экранизация известной истории о том, как 15-летняя Алиса попадает в Страну чудес. Чтобы вернуться домой, ей понадобится пройти множество препятствий и столкнуться со странностями этого загадочного мира. Главную роль сыграла Анна Пересильд. 6+

В кинотеатрах Челябинска с 23 октября также появится фильм «Горыныч». Моряк Алексей Алехин, погрузившись под воду, внезапно всплывает в сказочном княжестве. Он успевает спасти малыша-дракона, излечить хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу и защитить жителей от врагов. Главную роль сыграл Александр Петров. 6+

В челябинских кинотеатрах 23 октября в прокат выйдет фильм ужасов «Песочный человек». Анна переезжает в маленький провинциальный городок, где ходят легенды о песочном человеке — мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей за дурные поступки. Для спасения необходимо избежать в собственных снах смертельных ловушек повелителя кошмаров. Главную роль сыграла Уитни Пик. 18+

Ольга Воробьева