В Татарстане три человека погибли в ДТП

В Мензелинском районе Татарстана в результате опрокидывания автомобиля Skoda Octavia погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В Мензелинском районе в ДТП погибли три человека

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан

ДТП произошло на 1087-м км федеральной трассы М7 «Волга» у села Балтаево. Водитель автомобиля 2002 года рождения, по предварительным данным, превысил скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

На месте погибли водитель и двое пассажиров 1997 и 2004 годов рождения. Пассажирка 2000 года рождения доставлена в больницу с травмами.

На место происшествия выехал прокурор Мензелинского района Риназ Калаков. Организована процессуальная проверка.

Анар Зейналов