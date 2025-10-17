В Ярославле тренера и администратора обвиняют в присвоении денег

Ярославский СК направил в суд уголовное дело в отношении спортивного тренера и администратора тренировочного процесса. Их обвиняют в присвоении средств и мошенничестве, совершенных организованной группой с использованием служебного положения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ярославской области Фото: СУ СКР по Ярославской области

Следствие считает, что с мая 2022 года по октябрь 2023 года тренер по одному из видов лыжного спорта и администратор оставили себе 7 млн руб., выделенные на тренировочные сборы в ближнем зарубежье, а также похитили 6 млн руб., предназначенные для командирования спортсменов на тренировки, путем предоставления финансовых документов с завышенными суммами.

В настоящее время имущество обвиняемых арестовано. СК завершил расследование дела и направил его в суд.

Алла Чижова