Дума Ессентуков утвердила нового председателя и руководителей комиссий

Городская Дума Ессентуков утвердила нового председателя и руководителей профильных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Председателем Думы избрали Валентину Гаврилову. Депутаты также сформировали постоянные комиссии и определили их руководство. Так, Андрей Задков возглавил комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности, экономическому развитию, предпринимательству и туризму. Самвел Аванесян стал председателем комиссии по развитию градостроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и экологии. Александру Баландину назначили руководителем комиссии по местному самоуправлению, законности, международным связям, межнациональным отношениям и депутатской этике, а Ольга Фаляева возглавила комиссию по социальным вопросам, образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Константин Соловьев