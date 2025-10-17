В Самарской области заготовят более семи тонн семян для будущих лесов

Лесоводы Самарской области заготовят более семи тонн до декабря для лесовосстановления по федпроекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает региональное минприроды.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Так, в этом году соберут более шести тонн желудей дуба, 19 тонн шишек сосны (для заготовки 190 кг), 455 кг семян березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. Собранные семена сначала отправят на экспертизу. Этой осенью и следующей весной лесники их будут высеивать в питомниках. Через два года подросшие саженцы отправят в лесной фонд.

Руфия Кутляева