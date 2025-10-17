Александр Бречалов занял 74-е место в медиарейтинге губернаторов РФ в сентябре

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 74-е место в медиарейтинге губернаторов регионов РФ по итогам сентября. Количество сообщений о нем, следует из опубликованного «Медиалогией» списка, составило более 3,1 тыс. записей.

В сентябрьском рейтинге господин Бречалов расположился между губернаторами Карелии и Магаданской области. Лидирует по медиаохватам — мэр Москвы Сергей Собянин, по итогам сентября число упоминаний о нем в медиасфере составило 60,3 тыс.

В рейтинге по субъектам ПФО первенство у главы Татарстана Рустама Минниханова — более 25 тыс. сообщений. Господин Бречалов оказался на 13 позиции, просев на три пункта относительно августа.

По общероссийскому рейтингу медийность главы Удмуртии упала на 11 позиций (с 63-го места с показателем в 3,7 тыс. упоминаний). Падение произошло на фоне роста числа сообщений о других главах, в частности, о господине Собянине в августе месяце было на 7 тыс. упоминаний меньше.